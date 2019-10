“–N

o te preocupes, Boris. –Tampoco tú Donald, nada de que preocuparte.” Así dice, en parte, una de las varias versiones más o menos ficticias, pero verosímiles, del diálogo sostenido el martes 24 de septiembre, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, por el presidente de Estados Unidos y el primer ministro del Reino Unido. Conversaron al margen de la reunión de alto nivel sobre acción climática –asunto que al primero de ellos le importa un bledo–, la víspera de la 74 sesión de la Asamblea General de la ONU. Al día siguiente, ambos fueron devueltos con brusquedad a la realidad de la que intentaban evadirse. Johnson enfrentó la reprobación unánime de la Corte Suprema del Reino, que consideró nula e inválida su decisión de ‘prorrogar’ –suspender las sesiones del Parlamento– por cinco semanas, hasta mediados de octubre, y ordenó la reanudación inmediata de los trabajos legislativos. Tras un regreso precipitado a Londres, el primer ministro enfrentó el ambiente más hostil de una sesión de los Comunes en la memoria reciente y acumuló siete derrotas consecutivas en las votaciones. Trump –por voz de su némesis, Nancy Pelosi– recibió la noticia de que la Cámara de Representantes había aprobado iniciar la investigación formal para su destitución –el impeachment por todos tan temido. A excepción suya. De ocurrir –como ironizó hace tiempo un columnista del New Yorker– Trump está seguro de que el suyo será “el impeachment más grande de la historia”.