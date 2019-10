Emir Olivares y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 3 de octubre de 2019, p. 6

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas Rodríguez, se entrevistó con tres personas detenidas por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La conversación se realizó fuera del centro de detención de los implicados; el funcionario sólo comentó que se obtuvo información relevante.

También confirmó que la fiscalía especial de la Fiscalía General de la República (FGR) citará para comparecer ante la autoridad judicial a los anteriores funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), incluido su titular en el momento de la desaparición de los jóvenes normalistas, Jesús Murillo Karam, así como al ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.

Contener a provocadores

En otro tema, Encinas Rodríguez hizo un llamado a los participantes de las movilizaciones –como la de este miércoles– a que ayuden a la autoridad a contener a los provocadores. A las autoridades les pidió actuar con mesura, sin represión.

En cuanto a la entrevista con tres detenidos, comentó:

Lo vamos a dar a conocer en su oportunidad, fue una solicitud que nos hicieron llegar a través de sus familiares y abogados para hacernos llegar información; solicitaron que no fuera en el penal por condiciones de seguridad .

Señaló que la SG tiene la facultad, a través de la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, de hacer ese tipo de diligencias.

–¿Ya citaron a los ex funcionarios Murillo Karam y Zerón de Lucio?

–Estuvieron declarando el ex gobernador de Guerrero (Ángel Aguirrer Rivero) y el ex procurador (de esa entidad, Iñaki Blanco). Por supuesto que se convocará a las anteriores autoridades de la PGR. No tengo la fecha, lo definirá el fiscal (de la unidad)