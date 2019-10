López Obrador afirmó que quienes no olvidan el movimiento estudiantil de aquel año merecen todo su respeto. Subrayó que no fue en vano ese sacrificio, esa lucha. A partir de ahí empieza a haber una apertura y eso nos permite que se lleven a cabo los cambios en el país .

Estoy seguro que los ven o los verían como malcriados, que no deben andar haciendo eso, les darían hasta sus jalones de orejas, hasta sus zapes , señaló, y en Palacio Nacional llamó a no caer en provocaciones.

Por la movilización, Palacio Nacional fue cerrado para los turistas a la una de la tarde y a las 14 horas el edificio fue desalojado. Aunque en un primer momento elementos de la policía militar antimotines custodiaron la fachada principal del recinto, antes del arribo de la marcha fueron relevados por elementos de la policía capitalina.

Frente a ellos se colocó un cinturón de paz ciudadano, y se probó la eficacia del sistema antincendio en la puerta Mariana.

En otro tema, el Presidente ratificó que quien ofrezca información sobre el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos recibirá protección de su gobierno.

Una vez más, instó a los legisladores a que aprueben los mecanismos de democracia participativa. Anticipó que emitirá un llamamiento a la ciudadanía con el fin de que recopile las firmas para la celebración de una consulta sobre su mandato después de las elecciones federales de 2021.