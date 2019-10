Roberto González Amador

Periódico La Jornada

Jueves 3 de octubre de 2019, p. 22

Empresario y político, Miguel Alemán Velasco cree que en definitiva hay un cambio de régimen en México. Por lo pronto, dice, ya nadie protesta de que haya impunidad. Estamos viendo que cambia la fórmula de las relaciones entre el gobierno y el sector privado, apunta. Desconfianza hacia la administración que inició en diciembre del año pasado, considera, podría haberla de aquellos que ven la política como un negocio o de aquellos que conseguían contratos representando a políticos y luego salían con un progreso rapidísimo .

Alemán Velasco califica de invención promovida por otras empresas que Interjet –la aerolínea que fundó– esté quebrada. Sigue volando y va a seguir volando. A ver qué dicen cuando vean los 40 aviones nuevos que acabamos de comprar . También revela que la negociación para que su grupo empresarial se haga con la mitad de las acciones de Radiópolis, filial radiofónica de Televisa, sigue en curso. Hubo un cambio de condiciones , señala en una entrevista con La Jornada.

Creador del foro México Cumbre de Negocios –uno de los encuentros empresariales más relevantes en América Latina–, Alemán Velasco expresa confianza en lo que está haciendo el gobierno. Ve un pendiente en mejorar la seguridad pública y califica como una pena la decisión gubernamental de cancelar la construcción de un aeropuerto internacional en Texcoco. Aunque acota: han descubierto que era una ola de robos terribles; cuando se aclare eso, la gente se va a dar cuenta .

–¿Cuál es el alcance del cambio que vive el país?

–Es un cambio total. Para bien o para mal, el gobierno no funciona como estamos acostumbrados. De un sexenio a otro es el primer año cuando se sienten los cambios por la fuerza que tiene el Presidente. Tiene mayoría en el Congreso y varias gubernaturas. Esa fuerza es totalmente nueva y además sabemos que fue lícita. Esa es la diferencia.

En esa circunstancia, agrega el ex gobernador de Veracruz, mi consejo a la iniciativa privada es que ahora es el momento de invertir .

Sobre el recelo que en algunos sectores del empresariado han despertado las decisiones del actual gobierno, señala:

Ha impactado a la comunidad empresarial que no les han dado contratos. Nada más. Se han detenido obras porque el gobierno no ha abierto licitaciones. Pero ahí es donde la iniciativa privada, si es iniciativa, se tiene que lanzar a hacer sus negocios, no depender del gobierno.

Añade que el gobierno cambió la forma de hacer compras, como en el caso de medicamentos. Sí hay un freno, se hace lento el cambio; no se siente actividad, pero estoy seguro que en el segundo año vamos a empezar a ver hechos. Veo al grupo de Carlos Slim (Grupo Carso y América Móvil) que se fue para adelante y va a avanzar más que todos aquellos que duden o se queden atrás .

El vuelo de Interjet

Alemán Velasco habla sobre la situación financiera de Interjet. La empresa está en un litigio sobre un cobro fiscal, que se dirime en tribunales.