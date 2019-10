Salazar, el técnico de 61 años mundialmente conocido, no dio ninguna opción a sus deportistas de rechazar medicamentos o métodos prohibidos que él o su médico Jeffrey Brown les prescribían , continuó Tygart.

Tygart mostró su postura frente a la responsabilidad de Nike: Espero que Nike tome esto como una llamada de atención. Ya no tienen excusas, deben admitir que se han realizado experimentos con atletas en su nombre y en su centro de entrenamiento .

Deben entender que los atletas no tenían ni idea de lo que les hacían, de lo que les daban. Ellos ignoraban las dosis, si estaba permitido o prohibido , dijo Tygart en entrevista con la televisión alemana ZDF, aunque aseguró que aquel sistema de dopaje que se desarrolló en 2011 y por el que fue investigado, no concierne a ningún atleta actualmente en el Mundial de Doha .

Lance, ¡llámame en cuando puedas! , le escribió Salazar al ciclista más famoso del mundo, que en 2011 estaba a apenas meses de ser suspendido de por vida por dopaje. Lo probamos y es increíble , le diría.

El suplemento que tenía tan entusiasmado al entrenador de atletismo en 2011 era llamado L-carnitina y Salazar se preparaba para usarlo en sus corredores para que hiciese efecto a tiempo para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Era parte de una serie de experimentos de dopaje financiados por Nike, apoyo que incluyó un correo electrónico alentador del director ejecutivo de la compañía sobre uno de los informes de Salazar.

Lo realizó en secreto, para ver si podía sortear las reglas antidopaje (...) Quería ver qué cantidad de gel de testosterona podía poner en la piel de una persona sin sobrepasar el umbral y desencadenar un control antidopaje positivo. Eso se extrae de correos electrónicos entre Alberto Salazar, el doctor Brown y altos cargos del proyecto Nike .

La testosterona no es el único producto involucrado, ya que Salazar probó otros productos dopantes peligrosos , se precisa.

Una deportista escuchó decir incluso que debía tomar medicamentos contra un mioma (tumor benigno en el útero) cuando ella no tenía un mioma. Mintieron a los deportistas y continuaron sus experimentos científicos con ellos en el NOP , acusó Tygart, quien aseguró que 10 atletas asociados al centro entre 2010 y 2014 se dirigieron espontáneamente a la Usada para solicitar ayuda.