Sin embargo, citó lo ocurrido con experiencias similares. Lo hemos visto en otros países: cuando los jóvenes no tienen las capacidades para estudiar, se inicia el proceso de deserción y eso también es frustrante para los jóvenes. Nosotros hemos planteado desde un principio el respeto a las universidades autónomas, para que éstas decidan sobre el tema , dijo.

En el mismo sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que en este momento no es viable eliminar los exámenes de selección para ingresar a sus aulas ni al resto de las instituciones públicas de educación, porque hacerlo llevaría a que la demanda de ingreso superara la oferta educativa que el sistema puede ofrecer.

Sobre las declaraciones insistentes del titular del Ejecutivo federal, respecto de la supresión de exámenes de admisión, incluso en el nivel medio superior, el secretario general ejecutivo de la Anuies señaló que la ley manifiesta que debe cumplirse con los criterios que dan las propias instituciones, entre ellos aprobarun examen.

Se deberá ampliar la oferta educativa: Iisue

Por su parte, Ángel Díaz Barriga, académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (Iisue) de la UNAM, señaló que en un sentido estricto, López Obrador tiene razón cuando dice que no habría que aplicar exámenes, pero para eso habría que ampliar la oferta educativa .

El examen es un mecanismo por el que se optó por esa disparidad entre demanda y oferta, pero no refleja el aprendizaje previo de los estudiantes , explicó el académico.

La víspera, el rector Enrique Graue planteó que la UNAM no tiene la capacidad de recibir a todos los aspirantes que buscan un lugar en sus aulas. Si bien su postura coincidió con la del gobierno federal respecto de que se necesita ampliar la matrícula en las instituciones de educación superior, señaló que no es factible eliminar los procesos de admisión, pues cada año intentan ingresar a la UNAM más de 500 mil jóvenes, y la institución no tienen la capacidad para recibir a todos.