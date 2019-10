Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de octubre de 2019, p. 36

El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó por el ingreso de estudiantes a universidades y preparatorias públicas sin examen de admisión, al considerar que estas pruebas han significado, por décadas, un mecanismo de exclusión.

–¿Usted estaría planteando, entonces, eliminar el examen de ingreso al bachillerato, que es la puerta de entrada a la UNAM? ¿sería un planteamiento diferente? –se le preguntó ayer durante la conferencia de prensa matutina.

–Sí, yo no estoy por los exámenes de admisión, creo que todos tienen que tener la oportunidad de estudiar e incluso si llegan con rezagos, que haya un periodo de actualización, de mejora educativa, para que asistan a clases, pero no rechazar. No estoy por esa política. Es mil veces mejor tener a un joven estudiando que en la calle”, respondió.

En el planteamiento de este tema se le pidió su opinión de la postura de aspirantes a la rectoría de la UNAM, en cuanto a la necesidad de mantener los exámenes de ingreso.

El Presidente dijo: Lo ideal es que todos los que quieran ingresar a la universidad puedan hacerlo y se supriman los exámenes de admisión, que se garantice el derecho a la educación, pues no es un privilegio, es un derecho del pueblo .

Aseguró que su propuesta es nueva, distinta, y manifestó su respeto por la opinión de los aspirantes a la rectoría. Nosotros vamos a garantizar la autonomía de las casas de estudio . En su argumentación, López Obrador comentó que durante el periodo neoliberal se utili-zó de pretexto que los jóvenes no pasaban el examen de ingreso .