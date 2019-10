De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de octubre de 2019, p. 15

En medio de un ataque de rabia y frustración en marzo pasado, el presidente Donald Trump llegó al extremo de sugerir a sus colaboradores disparar a las piernas de los migrantes que intentaran cruzar la frontera en busca de asilo, construir un muro de acero reforzado con alambradas o un foso con serpientes y lagartos.

Esto como alternativa al cierre total de la frontera al que se oponían sus asesores porque habría traído consigo un caos económico y las protestas de millones de personas que viven en ambos lados de la línea divisoria.

Según la reconstrucción realizada a través de una serie de entrevistas por The New York Times, esta disputa entre Trump y sus colaboradores para contener a toda costa el ingreso de migrantes marcaría el principio del final para la hoy ex secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, y el origen del proyecto para amenazar a México con una guerra arancelaria.

Maltrato a Kirstjen Nielsen

Tras estas reuniones en la oficina oval de la Casa Blanca, en las que el presidente despotricó contra Nielsen y su secretario de Estado, Mike Pompeo, los más cercanos a Trump sugirieron “comenzar a presionar a sus homólogos mexicanos para aumentar rápidamente las detenciones de los migrantes.