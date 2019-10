' No es admisible que grupos de provocadores cancelen ese derecho. Quien quiera manifestarse de otra manera (violenta), esta convocatoria no es para ellos. Hay dos reglas: será una movilización pacífica y con los rostros descubiertos.

En víspera de la marcha conmemorativa por los 51 años de la masacre, cometida por elementos del Batallón Olimpia en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, reclamaron a las autoridades de la Ciudad de México que durante la movilización cumplan con su responsabilidad y garanticen que grupos de provocadores no causen desmanes.

Lamentaron que a un año de haber hecho esa exigencia –cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente electo– la FGR aún no la ha atendido al negarse a abrir una fiscalía o unidad especial para atender esos crímenes.

Integrantes del Comité 68 demandaron a la Fiscalía General de la República (FGR) reiniciar las actuaciones de los expedientes judiciales que integró la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y revisar el estado de libertad bajo reserva del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, a quien señalan como uno de los principales responsables del genocidio del 2 de octubre de 1968.

Como expresamos el año pasado, en ocasión del 50 aniversario, ¡Hoy es tiempo de justicia! , señalaron en la conferencia.

En los expedientes que están en poder de la dependencia a cargo de Alejandro Gertz se encuentran las pruebas suficientes del genocidio, como ya lo sentenciaron diversas instancias del Poder Judicial. No se trata sólo del ex presidente (Echeverría), hay una larga lista de ex funcionarios que tienen responsabilidades; también hay al menos otras 52 averiguaciones previas que nunca fueron consignadas ante un juez, por ello reclamamos la inmediata reactivación de las actuaciones de la FGR .