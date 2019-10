Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de octubre de 2019, p. 4

La comisión de Gobernación solicitó a la presidenta del Senado, Mónica Fernández, la ampliación del plazo legal para emitir los dictámenes relativos a las solicitudes de desaparición de poderes en Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato.

La Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución establece cinco días de plazo para que el Senado se pronuncie sobre esas solicitudes.