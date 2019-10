Tal vez sea una exageración decir que las costumbres de Amsterdam –la hedonista ciudad europea– se están abriendo paso en Los Angeles, California. Pero no puede pasar desapercibido que en el conurbado West Hollywood acaba de abrir sus puertas un nuevo restaurante-bar, The Lowell Cafe, que permite a sus clientes fumar mariguana. La yerba está en el menú. Es el primero de su tipo en California, hasta ahora sólo estaba permitida la venta en dispensarios médicos. Tal vez motivado por estas noticias, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, presentó una propuesta para la creación de una empresa estatal para la compra y venta de mariguana y productos derivados.

uántas reuniones llevan los grandes empresarios y los dirigentes de sus asociaciones con el presidente López Obrador? A principios de semana tuvo lugar otra en Palacio Nacional. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reveló ayer durante su participación en un foro de la revista The Economist, que López Obrador anunciará en las próximas semanas un plan de inversión en infraestructura. Ya se había firmado en junio un acuerdo por el que los empresarios se comprometieron a invertir 32 mil millones de dólares, pero estamos en octubre y no se ve claro.

Ombudsman social

Asunto: el ISR de los abogados

Me impresionó mucho leer en La Jornada sobre el cobro del ISR a las ventas por catálogo, que realizan muchas amas de casa para tener un ingreso propio y colaborar con su familia. Yo tengo una propuesta diferente para hacerse de ISR: Hace seis años tuvimos que requerir los servicios de un abogado por un caso relativo a un inmueble de la colonia Santa María. Realizó su trabajo con eficiencia, ya que ganamos el litigio. En total, se le liquidaron como 500 mil pesos, quizá más, pero nunca tuvimos un recibo. Cuándo ya iba avanzado el asunto, se le pidió uno y nos dijo que si se le exigía, abandonaría el caso. Entiendo que éste es un comportamiento común entre abogados. Sé que me van a odiar, pero una manera de hacerlos entregar recibos y pagar ISR (que seguramente sería mucho más alto que el de las ventas por catálogo), sería pedir su declaración de impuestos como requisito para dejarlos litigar en cualquier tribunal. Ellos me odiarán, pero el fisco me lo agradecerá.

Carmina Gómez de Aldrete/Cdmx

R: De acuerdo. Tampoco dan recibo por el dinero que piden para copias , la secretaria y el juez .

Twiteratti

Este 2 de octubre es para conmemorar a los caídos del 68, no para generar más violencia, caos y miedo. ¡No a los encapuchados y a los infiltrados! #2DeOctubreSinViolencia.

@GuillermoElias

