Los abajo firmantes, veteranos del movimiento estudiantil de 1968, ex miembros del Consejo Nacional de Huelga, brigadistas y ex presos políticos, hacemos un llamado a los estudiantes de las instituciones de educación superior y universidades, maestros, organizaciones sociales solidarias, a los padres de los 43 y pueblo en general a realizar nuestra tradicional marcha del 2 de octubre, en el 51 aniversario del crimen de Estado perpetuado por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, acción que aún está impune. Pedimos que nos acompañen hoy miércoles, a partir de las 16 horas a esta actividad, cuyo recorrido será de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo.

Hoy, marcha de lucha, no de furor irracional

Bajo el régimen de la Ley de 1997, todas las personas que tengan negativa de pensión, es decir, que no alcancen las semanas de cotización, cobrarán todo lo que tengan acumulado, incluyendo la subcuenta de vivienda, en una sola exhibición el día que lo soliciten, a partir de los 60 años de edad. Esto ya es en sí una ventaja sobre el esquema anterior a esa ley.

Señora directora: Respecto del editorial de ayer, titulado Afore: crisis anunciada , coincidimos en la necesidad de una reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro que garantice una pensión mayor para los trabajadores mexicanos. Sin embargo, es importante hacer una aclaración sobre el segundo párrafo del editorial, donde se menciona incorrectamente que 28 mil trabajadores no podrán disponer de sus fondos de retiro cuando alcancen la edad de jubilación en 2021.

on Miguel León-Portilla se va el último verdadero grande de las humanidades en nuestro país. Con nadie aprendí tanto del México antiguo como en sus libros. En su trato, sin ninguna pretensión, era un caballero.

Nuestro llamado de alerta a los participantes es para realizar un acto organizado desde las propias escuelas, previendo que sus contingentes eviten todo tipo de infiltrados para en lo posible garantizar una jornada que no empañe los objetivos de la marcha.

Somos conscientes de que vivimos tiempos complicados. Quienes han sido desplazados de anteriores gobiernos buscan el menor pretexto para tergiversar todo acto pública y llevarlo a los intentos de enfrentamiento y provocación con las fuerzas de seguridad y suscitar hechos de represión que de nuestra parte no se desean.

Por lo anterior, nos deslindamos de cualquier acto de vandalismo y destrucción, agresiones a autoridades, transeúntes y faltas de respeto al público y a la población en general que presencie el acto.

Nuestra marcha es de combate, de denuncia, de rabia e indignación acumuladas, pero no busca la violencia irracional.

A las autoridades de la ciudad les solicitamos en el ámbito de sus competencias evitar actos de represión que den pretexto a enfrentamientos y mantener por parte de los órganos de seguridad una presencia discreta y estratégica. ¡Dos de octubre no se olvida! ¡Es de lucha combativa!

Enrique Sevilla (CNH-Filosofía); David Vega (ex CNH Textiles IPN); Arturo Robles (CH Prepa Popular); Francisco Martínez (CNH-Prepa Vasconcelos); Benito Collantes M. (CNH-Prepa /); Luz María Aguilar (brigadista Prepa 8); José Luis Alonso (brigadista Economía-UNAM); Pedro Castillo S. (ex preso político, Derecho-UNAM; César Enciso (ex preso político-Esime)

Ver la realidad, más que el sueño de migrar, pide

Si la meta de los migrantes de África y Centroamérica es llegar a Canadá, cruzando México y Estados Unidos y no pedir el asilo aquí, funcionarios de las embajadas de EU y Canadá deberían presentarse, para quitar un poco de presión a México y también para que los migrantes sepan de una vez si son aceptados o no en esas naciones.

Respecto de México, nuestro gobierno podría presentarles o darles opciones. Los migrantes en general, sobre todo niños y jóvenes, deben recibir apoyo no sólo en alimentos y alojamiento sino toda una serie de educación rodante para que no suspendan su preparación y conocimientos, verían la realidad más que los sueños que los mueve a migrar.

Que la migración no sea por obligada necesidad.

Luis Langarica Arreola