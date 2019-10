A 10 años del plazo para reducir la desigual y erradicar la pobreza extrema (que padece 10.2 por ciento de la población en América Latina), la expectativa de que ello se logre en la región es muy difícil , porque la economía no crece y la desigualdad “es el gran elefante en el bazar.

Si la región no crece por lo menos 3 por ciento per cápita en los próximos años y no reduce la desigualdad al menos medio punto, no vamos a alcanzar la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible y por supuesto no lograremos erradicar la pobreza extrema. El tamaño del desafío es enorme , sentenció Bárcena.

Luis Felipe López-Calva recalcó el componente territorial como uno de los más marcados para la distribución. Una Ciudad de México donde se concentra la riqueza del país, y el sureste mexicano con los mayores rezagos. Así como una redistribución en toda la América Latina que está recargada en el recorte de servicios a las clases medias urbanas sin pensar en gravar la propiedad, que es donde se concentra la riqueza.

El director del PNUD detalló que de acuerdo con las experiencias en toda América Latina se requieren reformas fiscales profundas. Ejemplificó con Uruguay, el cual redujo a un cuarta parte la pobreza en su población.