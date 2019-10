‘‘Evidentemente estaré a la espera de que me digan dónde me podré reunir con ellos para darles un abrazo con enorme cariño y la invariable admiración hacia nuestro gran tlamatini.”

El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, apuntó que habló con los familiares de León-Portilla para confirmar ‘‘tan lamentable pérdida. Luego ‘‘de verificar la noticia, no nos queda más que asumirla con profunda tristeza y admiración de alguien que luchó hasta el último instante por la vida; que siempre quiso regresar al trabajo y a una obra que todavía ofrecía y prometía mucho para México y el conocimiento universal.

▲ Miguel León-Portilla. Foto Archivo La Jornada

Una fuerza simbólica y espiritual que viene de los pueblos originarios, quien en el caso de León-Portilla (gran conocedor) del pensamiento y la lengua nahuas, de la filosofía y muy particularmente de la sociedad mexica, nos señaló la tarea de recuperar la memoria y la fortaleza que tiene México para proyectarse hacia un futuro mejor.

La Sercetaría de Cultura federal lamentó la perdida el fallecimiento del tlamatini Dr. Miguel León-Portilla, filósofo e historiador mexicano especializado en el pensamiento y la literatura Náhuatl. QEPD

Ilustre filósofo y autor del FCE

El Fondo de Cultura Económica (FCE) envió un mensaje en el que ‘‘lamenta profundamente la sensible pérdida del Maestro Miguel León Portilla (22/02/1926-01/10/2019). Ilustre historiador y filósofo, autor de esta casa editorial y profundo conocedor de México. Acompañamos en su dolor a amigos y familiares”.

La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM calificó a Miguel León-Portilla como un autor imprescindible, investigador, poeta y amigo. En redes sociales escribió: ‘‘lamentamos profundamente la partida de Miguel León-Portilla. Sus enseñanzas quedan para siempre en sus libros, palabra viva e inmortal.

‘‘Miguel León-Portilla sí vivirá para siempre. Gracias por despertar La Visión de los Vencidos, y ayudarnos a entender El Reverso de la Conquista. ¡Buen viaje hacia el Mictlán! Al más ilustre nahuatlaco de México.”

El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM se refirió al Dr. Miguel León-Portilla como ‘‘ilustre universitario, historiador, humanista, maestro y doctor honoris causa. Descanse en paz”.

Inagotable asombro y fuente de inspiración

El poeta Alberto Blanco envió este mensaje a La Jornada:

‘‘Los libros de Miguel León-Portilla para mí, como para miles y miles de lectores y lectoras, han sido un motivo inagotable de asombro y una rica fuente de inspiración. Su obra Trece poetas del mundo azteca, por ejemplo, me abrió las puertas al insondable mundo de la poesía prehispánica y me dio a conocer, entre otros, a Ayocuan Cuetzpaltzin, mi poeta náhuatl favorito. Es mucho lo que León-Portilla dio a lo largo de su vida a mucha gente. Y esto es algo que no se puede decir de muchas personas. Se dice fácil, pero implica una larga vida creativa y generosa. Honor a quien honor merece.’’