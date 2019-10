Javier Aranda Luna

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de octubre de 2019, p. 4

No sólo pienses en los indios muertos, piensa en los indios vivos : así le decía su maestro Manuel Gamio a Miguel León-Portilla, quien se convirtió en uno de los más constantes y efectivos defensores del mundo indígena y de su pasado. Desde 1956, con su tesis La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, se especializó en la cultura del México antiguo y en el rescate de sus textos.

–¿Por qué se dedicó a la historia? y ¿por qué particularmente a investigar sobre los antiguos mexicanos?

–Siendo niño todavía, en la casa no teníamos una gran biblioteca pero sí algunos libros, como la Historia antigua de México, de Clavijero, y eso me atrajo mucho; además, una hermana de mi padre estaba casada con el doctor Manuel Gamio, considerado, con razón, el iniciador de la moderna antropología en México.

“Gamio fue un hombre extraordinario, fue el primer graduado no estadunidense en la Universidad de Columbia, con Franz Boas, en un doctorado de antropología. Nos llevaba a visitar Teotihuacán, Copilco y muchos lugares; era un hombre muy abierto a los niños, llevaba caramelos en su bolsa y los daba, a veces con pelitos, pero bueno, los daba. Gamio me atrajo mucho a su labor y quién iba a decir que bastantes años después trabajaría con él en el Instituto Indigenista Interamericano. Gamio me decía: ‘No pienses sólo en los indios muertos, piensa en los indios vivos’, que ha sido fatal y yo he seguido su consejo.

–¿Qué es ser mexicano? Porque hay muchos Méxicos: el de los que no tienen nada, el de los que concentran la riqueza, el del norte, que es muy distinto al del sur.

–Es totalmente verdad. El doctor Gamio había escrito un estudio, porque hay muchos Méxicos, desde el tipo étnico, los yucatecos son diferentes, hablan con su acento así: ‘Caballo, ¿cómo sabes que soy yucateco?’, hasta los del norte: ‘Qué quiere, m’ijo, por qué nota usté que soy de Chihuahua’.

“Yo creo que en México sí hay discriminación, pero ésta se aminora con el dinero. Si un señor ricachón de las Lomas tiene una hija y ésta se enamora de un muchacho de extracción indígena bastante marcada, probablemente el padre –si el muchacho no tiene en qué caerse muerto– le va a poner un montón de dificultades, pero si está bien paradito, bueno, dice: ‘pues qué más me da’. Eso es una discriminación condicionada. Yo puedo decirle que, así como me interesé y me intereso en el pasado prehispánico, me intereso en los descendientes de esas gentes, lo que me decía el doctor Gamio: ‘Piensa no sólo en los indios muertos, piensa en los indios vivos’.

“A partir del levantamiento zapatista yo he apoyado las demandas que se hicieron, los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, la autonomía, la personalidad jurídica de los indígenas. Yo se lo dije a varios presidentes, a Zedillo, y me contestó: ‘Yo no quiero traicionar a México’. Yo le dije: los indígenas no quieren ser independientes, está usted en un error. La Universidad Nacional es autónoma, pero eso no quiere decir que el rector quiera ser un rey. Si así tiene tanto problema, imagínese que el rector dijera que él es el rey, le iría como en feria. La autonomía de la universidad, que ha sido objeto de muchas discusiones, quiere decir que tiene capacidad para autogobernarse, para administrar sus recursos, para hacer sus planes de estudio, para elegir a sus autoridades. Pero en todo lo demás obedece a las leyes generales del país, se somete a auditorías.

Los indios no están de moda

“A mí me invitó el actual presidente cuando estaba electo; invitó a Tovar de Teresa, al actual que está en Conacyt, a Jaime Labastida y a otros seis para que le dijéramos lo que pensábamos. Yo acepté y le dije: lo que le voy a decir probablemente no le va a interesar, porque por desgracia los indios en México no están de moda, no interesan: el levantamiento fue un aldabonazo en la conciencia, hay indígenas en México y tienen derechos.

“Mientras no reconozcamos como consecuencia de la reforma del actual artículo segundo de la Constitución, que dice que el ser de México se funda en última instancia en el sustrato indígena, mientras no saquemos las consecuencias, personalidad jurídica, no, no es ninguna independencia de nada: es simplemente que los indígenas como tales puedan exigir una auténtica educación bilingüe, puedan exigir que se les titule sus territorios ancestrales, puedan exigir que sus autoridades tradicionales sean reconocidas. Eso que le estoy diciendo tal vez le parezca locura, porque en México no lo quiere reconocer nadie, pero no es locura: los indígenas serán participantes en la vida social, económica, política de México cuando tengan estos reconocimientos. Ahora están arrinconados, como dijo Fray Bernardino de Sahagún: no les queda apariencia de lo que fueron. Así le dije.

–Seguimos en lo mismo yo creo, ¿no? ¿Cree que cambie? porque la pobreza, la miseria también se vuelve una forma de vida cultural, se asume.