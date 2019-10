Ángel Vargas

La noche de este martes murió el historiador, experto en filosofía náhuatl y humanista Miguel León-Portilla, a los 93 años, uno de los hombres más sabios y generosos que han existido en el México contemporáneo, estudioso y defensor comprometido de las culturas originarias de nuestro país, académico insigne, investigador dedicado y persona de bien.

El deceso ocurrió a las 20:45 horas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde permaneció internado los recientes meses cuando en enero fue hospitalizado (primero en un nosocomio particular) debido a problemas respiratorios.

La Secretaría de Cultura federal informó a La Jornada que yaacordó con la viuda del historiador, Ascensión Hernández Triviño, que se rendirá tributo a León-Portilla en el Palacio de Bellas Artes el jueves 3 a las 10 horas, ‘‘su casa, que se abrirá para homenajearlo, para recibirlo y para despedirlo”; en tanto que El Colegio Nacional, del que era integrante, se anunció que el lunes 7 se efectuará un homenaje al investigador a las 19 horas.

Apenas el jueves 12 de septiembre, el historiador recibió la Presea Nezahualcóyotl, que otorga por primera vez la Secretaría de Educación Pública, en su cama de hospital, en presencia de sus familiares.

El último gran tlamatini (hombre sabio, en náhuatl), como algunos acostumbraban denominarlo en señal de respeto a su erudición y su caballerosidad, se fue en paz, después de una existencia prolongada y prolija, tanto en lo personal como en lo profesional; ‘‘una vida feliz y completa, con exceso de juventud a cuestas”, según decía de forma reiterada.

A lo mejor vivo 92, a lo mejor cien años

La muerte era un tema que nada le preocupaba en los momentos finales de su existencia, como lo recalcó durante el homenaje que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su alma mater, le rindió en febrero de 2016 con motivo del cumpleaños 90 del autor de Visión de los vencidos.

‘‘Hace años sí sentía temor por ello, pero hoy día no tengo ninguno. A lo mejor vivo 92, a lo mejor 100 años. El cómo y cuándo moriré no lo sabemos. He trabajado y he ayudado; creo que no he sido muy cabrón. Mi destino, si hay un Dios, no será malo”, afirmó en aquella ocasión.

Miguel León-Portilla nació el 22 de febrero de 1926 en la ciudad de México. Su vida estuvo marcada por un afán incesante de conocimiento. Testimonio de ello es que leía, hablaba y escribía el español, el inglés, el francés y el náhuatl; leía y hablaba el alemán, el italiano y el portugués, y leía latín y griego.