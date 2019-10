na radicalidad intransigente, sin matices ni medias tintas, tendría que ser la demanda a las sociedades y gobiernos del mundo por el desastre medioambiental. Greta Thunberg nació con síndrome de Asperger; por su propia naturaleza asume una postura así: apremiante e irreductible. Tres de cada 100 en el mundo son Asperger: el nombre del síntoma la sicología lo aplica a quien lo tiene; se trata de una de las varias formas del autismo. Los Asperger que han nacido en una casa con recursos suficientes, saben bien su condición. Se llaman a sí mismos aspies y llaman a los normales, neurotípicos. No son empáticos y no pueden serlo porque están impedidos de identificar el sentir de los demás. No pueden mentir ni guardar pensamientos internos y pueden ser agresivos si no se sabe tratarlos. Si las emisiones tienen que parar, entonces debemos parar las emisiones. Para mí eso es blanco o negro ; no hay más; así piensa Greta y hoy son millones quienes la siguen o repiten sus mensajes.

Soluciones basadas en la naturaleza reciben 2 por ciento de los recursos mundiales usados para combatir el desastre. Y lo peor: justo ahora, cuando más necesitamos a la naturaleza, la estamos destruyendo más rápido que nunca .

¿Qué debemos hacer? PROTEGER: Bosques tropicales están siendo talados a la velocidad de 30 campos de futbol por minuto. Donde la naturaleza está haciendo algo vital debemos protegerla . RESTAURAR: Gran parte de nuestro planeta ha sido dañada, pero la naturaleza se puede regenerar y podemos ayudar a que los ecosistemas se recuperen . FINANCIAR: Debemos dejar de financiar cosas que destruyen la naturaleza y financiar cosas que la ayudan. Es así de simple, PROTEGER, RESTAURAR Y FINANCIAR , y todo eso, dicen Greta y su amigo escritor, podemos hacerlo todos.

¿Por qué los neurotípicos no podemos verlo así de simple ? Si nos enfocamos exclusivamente en las palabras de Greta es, aunque sean magnas tareas, así de simple. Así es para Greta y millones acuden a sus llamados. Ojalá estas olas humanas se vuelvan tsunamis.

Lo que Greta no puede ver: lo que de suyo es simple está inmerso en unas gigantescas estructuras de intereses opuestas tan radicalmente como Greta, a que sus riquezas no continúen creciendo ad infinitum. Pero si esto es así, los homo sapiens sapiens que continúan siendo humanos, y se saben tan parte de la naturaleza como un clavel o una chirimoya, no podemos sino rebelarnos y decir que sí, que es así de simple como dice Greta; y que además de proteger, restaurar y financiar, es necesario derribar los intereses opuestos a poner fin a la rapiña demente sobre el planeta.