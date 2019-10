Blanche Petrich y Ana Langner

Periódico La Jornada

Martes 1º de octubre de 2019, p. 5

El alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, Fili-ppo Grandi, reconoció que México está atrapado entre una presión doble : por un lado un flujo migratorio sin precedentes, proveniente de Centroamérica y otras latitudes (africanos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses) que no son solamente solicitantes de asilo , y por el otro la respuesta del norte, las limitaciones de dar acceso a territorio estadunidense .

Al ser entrevistado poco antes de dar por finalizada su gira en México, Grandi –con más de 30 años de experiencia en el campo del asilo y el refugio– expresó que después de mantener encuentros con funcionarios de diversos niveles constató que en este gobierno sí hay una intención política de mantener la respuesta en el marco de los derechos humanos , aunque la aplicación de medidas para responder a la magnitud del reto es más compleja, se necesitan recursos y la revisión de algunas prácticas, por ejemplo, la detención .

Este último tema fue abordado por el comisionado con funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) en presencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Grandi aseguró que el Acnur tiene toda la disposición de apoyar a México y este apoyo es muy bienvenido por las instituciones mexicanas. No todos los países están contentos con esta ayuda .

–¿No le parece que los convenios firmados por Washington con Guatemala, El Salvador y Honduras, para asignarlos tercer país seguro para que los solicitantes de asilo esperen ahí una incierta respuesta, son una fórmula para el desastre?

–Nosotros no estamos involucrados, no son acuerdos tripartitas, son bilaterales. No conocemos cómo los van a implementar. Pero hemos expresado a Estados Unidos algunas preocupaciones. Una, que son países que no tienen estructuras fuertes para el asilo. Es necesario desarrollarlas, pero se necesita más tiempo. Y segundo, son países productores de refugiados, hay riesgos. Estos son aspectos importantes y preocupantes.

–La respuesta de México a estas presiones fue aceptar la política estadunidense denominada Protocolo de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés), que ha llevado a miles de solicitantes de asilo a tener que radicar en ciudades de la frontera norte sumamente peligrosas. ¿Considera que México está coadyuvando a que estas personas estén en riesgo?