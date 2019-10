Para la conmemoración del 2 de octubre se desplegará seguridad para los ciudadanos y el patrimonio histórico, pero no habrá represión ni se caerá en provocaciones, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien instó a los manifestantes a salir de forma pacífica: Si queremos protestar para que no haya actos autoritarios, de prepotencia, como el que llevó a la represión en el 68, tenemos que actuar por la vía pacífica .

Sostuvo que aun en el caso de que se reivindiquen como anarquistas –que ha sido una corriente de pensamiento responsable – o sean expresiones ideologizadas, no pueden considerarse tales, cuando se pretende quemar una librería. A ver, yo les pregunto: si quisieran hacer la revolución, ¿con quién la van a hacer?