Con la vista puesta en la manifestación conmemorativa de lo sucedido en 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y ante reiterados hechos de violencia política cometidos por grupos feministas en semanas recientes, los gobiernos federal y de la capital del país han convocado a los ciudadanos a participar en fórmulas pacíficas y pacifistas para impedir que se realicen destrozos y actos que suelen ganar la atención pública, en detrimento del sentido original de ese tipo de marchas o manifestaciones cívicas. Es de desearse que triunfen la prudencia y la correcta valoración política durante la primera conmemoración del Dos de Octubre bajo un gobierno federal que no ha sido represivo y que, aun revisándolo con sentido crítico, está más cerca de las aspiraciones planteadas por estudiantes y ciudadanos en 1968 que del desempeño de los gobiernos priístas y panistas subsecuentes.

Lo cierto es que una parte del pensamiento político del tabasqueño embona sin problema con grupos evangélicos y fundamentalistas que están en contra del aborto en una primera fase del embarazo y del matrimonio de personas del mismo sexo y la aceptación de sus derechos plenos. De avanzar la iniciativa morenista planteada ayer (es decir, que no sea una maniobra que sea rechazada más adelante), sería un gesto positivo del mando político nacional a los sectores más liberales de su electorado.

No beneficia a Manuel Bartlett Díaz la recurrencia a onomatopeyas juguetonas para eludir el enésimo tema de polémica fuerte que le rodea, el de las propiedades inmobiliarias registradas a nombre de su pareja sentimental y su hijo y no reportadas adecuadamente en su declaración patrimonial. La postura de ignorar a la prensa, haciendo como que responde un tema distinto a aquel que le fue planteado ( chuchuchú dijo, imitando el sonido de un tren) no corresponde al cambio de actitudes de los políticos y servidores públicos que proclama Andrés Manuel López Obrador, quien diariamente se somete a la aduana periodística en amplias y multitemáticas conferencias mañaneras.

Al esquivar las interrogantes periodísticas, de manera parecida a lo que hacían los funcionarios públicos del pasado político al que enérgicamente perteneció, Bartlett no ayuda a dejar plenamente esclarecido el tema y propicia la insistencia de los medios en ahondar y cuestionar. ¡Hasta mañana!

