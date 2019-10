▲ Pavel Ustinov, actor de 23 años, ayer al salir de la corte urbana de Moscú que anuló una sentencia en su contra. El joven argumenta que él no participaba en ninguna manifestación cuando fue detenido por agentes de la Guardia Nacional. Foto Afp

En mi larga carrera como abogado no podía imaginarme que hoy, en 2019, iba a conocer el texto de una condena que no se sustenta en ninguna prueba o indicio de culpabilidad del presunto responsable , resumió Kucherena.

En lo que pretendió parecer una decisión salomónica, la juez Yelena Ivanova dictaminó que la fiscalía tiene razón al sostener que Aleksandr Liaguin, soldado de la Guardia Nacional, se dislocó el hombro al detener a Ustinov, aunque consideró que éste no merece un castigo tan severo como los tres años y medio de reclusión impuestos por la corte anterior.

Moscú. Al revisar el recurso de apelación presentado por Pavel Ustinov, la corte urbana de Moscú anuló este lunes la condena a tres años y medio de cárcel que le impuso una corte de instancia inferior y la sustituyó por un año de libertad condicional, pero el joven actor –que insiste en que no cometió ningún delito– demanda ser absuelto.

Ustinov, por su parte, explicó a la juez qué pasó durante su detención: “Ocurrió una inexplicable, absurda cadena de casualidades. De pronto me vi en medio de un mitin. No estaba gritando nada, quería llamar por teléfono a un amigo (cuando le cayeron encima cuatro soldados de la Guardia Nacional). ¿Cómo se puede arremeter contra alguien sin previo aviso? Soy una persona pacífica, cualquiera se me puede acercar y decir que estoy infringiendo la ley. Como se ve en el video, cuando comenzaron a detenerme, lo único que dije fue: ‘tranquilos’”.

Y concluyó: No quiero venganza ni quiero que se castigue a los soldados de la Guardia Nacional por abuso de poder. Confío en que usted (la juez) pueda sopesar todos los hechos y tomar una decisión justa .

La corte urbana de Moscú también debía examinar este lunes el recurso de apelación de Ivan Pod-kopayev, condenado a tres años de cárcel, otro de los detenidos en relación con las manifestaciones del pasado verano, pero pospuso la sesión hasta el 2 de octubre.