Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 1º de octubre de 2019, p. 23

En 2021 se jubilará la primera generación de mexicanos bajo el régimen de cuentas individuales; sin embargo, sólo 30 por ciento alcanzará las semanas de cotización suficientes para ser acreedor a una pensión, advirtió Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore).

Al presentar el programa de la cuarta Convención Nacional de las Afores, que se llevará a cabo los próximos 9 y 10 de octubre en la Ciudad de México, el directivo señaló que de las 40 mil personas que en 2021 tendrían 65 años, únicamente alrededor de 12 mil alcanzarán las mil 250 semanas de cotización, lo que les da derecho a una pensión.

No obstante, el panorama tampoco es alentador para ellos, toda vez que su pensión será de apenas 30 por ciento de su último salario, razón por la cual, el presidente de la Amafore llamó a hacer una reforma profunda al Sistema de Ahorro para el Retiro, la cual debe contemplar a las personas que se encuentran en la informalidad.

Las primeras generaciones de Afore se van a retirar en un par de años, realmente el tiempo ya se agotó y eso es lo queremos poner frente a los jóvenes. Debemos encontrar soluciones innovadoras y discutirlo con el gobierno , dijo González.