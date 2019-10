Conforme con su trabajo en San Luis, comentó: “Todos vieron lo que hicimos ahí en año y medio, la gente se dio cuenta, y también se enteró de que mi salida no fue la mejor ni justa, aunque los entrenadores siempre nos equivocamos, estamos expuestos a eso; me he equivocado y me seguiré equivocando, pero también he tenido aciertos.

“Y lo que estamos viendo, la labor de equipos como Necaxa, León o Querétaro me manda el mensaje de que el dinero no es garantía de éxito –aunque sí ayuda–, pero el trabajo bien fundamentado, organizado y planeado es lo primordial. Ello habla bien del entrenador mexicano, hay capacidad, merece y necesita más oportunidades”, anotó.