Nosotros los jugadores somos los responsables, por ahí la gente ya está cansada con tantas palabras, y lo digo sin miedo, si nos tenemos que ir, nos tendremos que ir todos. Yo creo que no hemos sabido jugar como nos lo han pedido, y bueno, nosotros somos los únicos que tenemos que sacar esto adelante , declaró ayer el atacante antes viajar a Ciudad Victoria, donde hoy Chivas enfrentará al Correcaminos en duelo de la Copa Mx.

También se dio a conocer que no habrá una sanción para Guillermo Ochoa, quien supuestamente escupió al Pollo tras la falta a Dos Santos, pues luego de entrevistar a los protagonistas se definió que nunca ocurrió tal acción por parte del arquero azulcrema.

Asimismo, el organismo especificó que Briseño debe cumplir su sanción en el torneo de la Liga Mx, y no podrá participar en las divisiones inferiores o competencias oficiales de la FMF , por lo que regresaría para la jornada 17 ante Toluca, el próximo 3 de noviembre.

Asimismo, reconoció que el grupo le ha quedado a deber a los últimos entrenadores que han ocupado el banquillo del cuadro tapatío. Con (Tomás) Boy, con (Alberto) Coyote, con (José) Cardozo, creo que el equipo no ha mostrado su mejor versión, esa es la verdad. Todos los jugadores que hemos llegado tenemos mucha personalidad y calidad, sabemos que podemos dar lo mejor de nosotros, hemos estado con mucha mala suerte, a pesar de que hemos jugado partidos buenos, nos han ganado , expresó.

Un partido muy jodido

Sobre el clásico ante las Águilas,comentó: Fue un partido muy jodido, en donde la expulsión (de Briseño) cambió todo, pero el rival tiene sus méritos, ellos hicieron un buen juego y fueron muy contundentes .

Vega también habló de su propia sanción por violar el reglamento interno, luego de que en un video difundido en redes sociales aparece en una celebración días después de perder contra Morelia.

Lo que decida el club lo tomaré de la mejor manera, ya lo había platicado con Mariano Varela y con Amaury Vergara, que fue el cumpleaños de mi señora y festejé, se filtró un video, pero somos seres humanos, de estos errores se aprende y si hay que pagar multa, lo haré.

En tanto, Adrián Chávez, ex portero del América, consideró que la lesión que Briseño causó a dos Santos fue intencional , y opinó que el rojiblanco debió haber sido inhabilitado el mismo tiempo que el azulcrema estará fuera de las canchas.

“Aunque Briseño pidió disculpas públicamente, después de la acción en la que se ve claramente cómo le deja ir la pierna a Gio, no puede decir que no lo hizo con la intención de lastimarlo, porque cuando vas arriba de la rodilla con la pierna ya tienes el propósito de lesionar y no se vale”, señaló.