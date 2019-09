E

n las últimas semanas las mujeres (muchas menores de edad) se han llevado las luces de las primeras páginas en la prensa mundial, y el equivalente en los demás medios informativos. En primer lugar Greta Thunberg (Estocolmo, 2003), que encabeza la lista de los nuevos movimientos contra el cambio climático, por la igualdad de las mujeres (aquí debemos mencionar también la gran movilización mexicana que, desafortunadamente, se dejó penetrar por provocadores(as) que tenían por misión causar destrozos en pequeños y grandes establecimientos mercantiles y, desde luego, desprestigiar en México al movimiento feminista”. El propio López Obrador los definió como provocadores y puso de relieve la importancia de que estos movimientos vigilen estrechamente su composición e impidan la acción desorganizadora muy negativa de los provocadores para frustrar los objetivos auténticos de los movimientos. Llama la atención que se hayan dado casi simultáneamente los movimientos feministas mundiales y la discusión que ha surgido en torno a las invenciones de Nikola Tesla, creador de las aplicaciones de la electricidad que han hecho posible la difusión planetaria e instantánea de las noticias.

El caso de Greta Thunberg es paradigmático: los más jóvenes, del sexo femenino, están presentes en la vanguardia de las luchas por la igualdad de género, haciéndose merecedores del reconocimiento mundial al mismo tiempo que son objeto de las críticas más groseras quienes luchan por la transformación del mundo. Como hizo notar Martin Gelin, en The New Republic, Thunberg fue sometida a un tsunami de rabia masculina mientras viajaba en un yate de cero emisiones de carbono hacia Nueva York para asistir a la Cumbre de Jóvenes de Naciones Unidas sobre el Clima, en tanto que un comentarista de la televisión deseaba que la joven sufriera una tragedia antes de cumplir su objetivo.

Otros criticaron el simple hecho de que Thunberg fuera mujer y joven para denunciar su incapacidad de hablar sobre la crisis mundial del clima. Es un hecho que las tácticas de Donald Trump, que van de las amenazas personales a las de grupo de quienes sostienen la posibilidad de que se frene el cambio climático, tratan desde luego de desacreditar a quienes buscan positivamente ese freno en el comportamiento de los empresarios y científicos, que tendrían la más alta posibilidad de lograrlo.

El año pasado Alexandria Ocasio-Cortez, joven representante de Nueva York, y Thunberg en Europa se han convertido en las caras globales del activismo climático, a menudo con un tremendo impacto político. Ocasio-Cortez ayudo a convertir el green new deal que era apenas una salida retórica en las conversaciones normales. Según una reciente encuesta uno de cada tres alemanes dijo que Thunberg los ayudó a cambiar de opinión sobre el cambio climático. Fox News, de extrema derecha, la mencionó 76 veces al día en su primer mes como representante neoyorquina; en Alemania, la alternativa de extrema derecha parece haber coordinado sus ataques contra Thunberg con el Instituto Europeo de Estudios sobre el Clima y la Energía, uno de los centros europeos más conservadores del viejo continente (información de Martin Gelin en The New Republic, 28/8/19).