Explicó que hay dos concesiones industriales otorgadas por 144 mil metros cúbicos al año. Una es la Costa Chica de Guerrero, para Juvencio Ortiz, y la otra del río Pánuco, para la empresa Silkimya, ubicada en Tamaulipas. De las concesiones, 218 fueron dictaminadas antes de los decretos, y 60 se dictaminaron entre julio y diciembre, no es que haya un proceso de acaparamiento de agua , apuntó. Hay pendientes unas 175 solicitudes. Recordó que con los decretos de reservas hídricas –en los cuales trabajó durante años como parte de la organización Fondo Mundial para la Naturaleza– se protege 40 por ciento de toda el agua superficial del país. Las vedas eran anacrónicas porque se establecieron en los años 30 y 50 del siglo pasado, han creado una serie de vicios en el manejo del líquido y con las reservas se aparta el recurso que nadie puede tocar para el ambiente, una cantidad para consumo humano y el resto es concesionable, se protege 70 por ciento del volumen total.

Sostuvo que no se pueden negar concesiones, legalmente no hay límite para ellas y se entregan al primero que la solicite. Recordó que el compromiso de la administración fue detener esos trámites, pero si hay agua se debe dar el título, para negarlo se requieren otros instrumentos. Que haya una reserva, por ejemplo. La programación se establecerá en el Programa Nacional Hídrico donde se presentarán las condiciones para dar los derechos de explotación, respetar las condiciones ecológicas de la reserva, que no haya acaparamiento y respetar el derecho humano a este recurso.