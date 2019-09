Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada

Lunes 30 de septiembre de 2019, p. 4

San Juanito, Bocoyna, Chih., Precedido por la exigencia de apoyo de un grupo de rarámuris que portaba cartulinas con la frase Tenemos hambre , el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la puesta en marcha del programa Sembrando vida en 50 mil hectáreas de la región, con lo que se crearán 20 mil empleos.

Después de que los indígenas criticaron la desaparición de Prospera, la mayoría de las familias se quedaron sin apoyos –incluso lo recibieron con frases como Presidente, no eres bienvenido – López Obrador dijo que duele saber que todavía hay tuberculosis producida por hambre en esta región .

Agregó que tenemos que prevenir que haya bienestar, que no falten los ingresos básicos, los satisfactores básicos a las familias , y anunció que por primera vez se incluirá a todos los indígenas de la Tarahumara en el programa Producción para el Bienestar (antes Procampo), luego de que el coordinador de la movilización, Luis Carlos González, señaló que acudieron a pedirle trabajo para combatir la hambruna, pues estamos olvidados .

En el último recorrido de su gira de tres días –que comenzó el viernes en Matamoros, Coahuila– el mandatario comentó en redes sociales que preguntó al director del hospital de este lugar, Hugo Enrique Gutiérrez, si atendían muchos casos de diabetes –como en otras clínicas– y le contestó que no, porque los rarámuris caminan mucho, pero me dijo con crudeza que siguen padeciendo tuberculosis producida por hambre. Mientras exista esta amarga realidad no podemos sentirnos satisfechos , por lo que se comprometió a fortalecer el programa integral de desarrollo de la Tarahumara. La justicia es el camino y la gloria .