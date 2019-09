Damián Zepeda, uno de los negociadores por parte de la bancada del PAN, señaló: La semana pasada se presentó un nuevo dictamen en el ánimo de buscar consenso. Ahí expresamos nuestros puntos de vista y quedamos de continuar las conversaciones y ver si se logra el consenso, pero no hay aún una fecha definida para aprobarlo; como está el dictamen, no pasa. La pelota se halla en la cancha de Morena, ya expliqué que la revocación debe ser un derecho del ciudadano para quitar a un mal gobernante .

Insistió en que a Morena le urge llevar a la Constitución la figura de revocación de mandato. Esta semana haremos el intento de acercar posiciones, pero hasta el momento no tenemos la mayoría calificada .

La bancada de Morena en el Senado insistirá en que esta semana se apruebe en comisiones la minuta de revocación de mandato y consulta popular; sin embargo, aún no hay consenso en el dictamen, ya que el bloque opositor –conformado por PAN, PRI, MC y PRD– insiste en que no sea el presidente Andrés Manuel López Obrador ni el Poder Legislativo los que convoquen, sino los ciudadanos.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo a su vez que esta semana en la Comisión de Puntos Constitucionales se va a analizar el dictamen, pero debe modificarse, porque el que se presentó en esa instancia no tiene consenso; la principal discrepancia –y así lo ha hecho saber el bloque opositor– es que no pueden convocar a la revocación de mandato el Ejecutivo ni el Legislativo. Un gobernante no puede llamar a que le revoquen el mandato, esa figura es de democracia participativa, y precisamente es para que los ciudadanos quiten a un mal gobernante .

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez Aguilar, señaló que en efecto no hay consenso. Esta semana vamos a tratar de lograr acuerdo, pero lo real es que aún no tenemos la mayoría calificada. Vamos a insistir en el tema, queremos ya sacar esta minuta de la Cámara de Diputados que trae la consulta popular y revocación de mandato .