e todo hubo en la fecha 12 de la Liga Mx. El grito ehhh puto siguió planeando en las tribunas de los estadios, un poco opacado por las canciones que inmortalizó José José y que en algunas plazas la gente entonó desfasada y sin tono, pero con hondo sentimiento. Enquistados ambos hasta la médula –todo indica–, el grito y El Príncipe de la canción. No faltaron dramáticas lesiones, trifulcas en los clásicos y el omnipresente VAR.

Las Chivas están yéndose al despeñadero. Amaury Vergara, heredero del equipo más popular de la Liga Mx, parece estar en manos de colmilludos promotores, astutos zorros siempre al acecho. Tomás Boy, justificadamente o no, fue despedido en el momento más inoportuno: la víspera del clásico nacional. América supo aprovechar el río revuelto para asestar un contundente 4-1 y dejar atrás una racha de seis juegos sin ganar.

La directiva rojiblanca dio una explicación no pedida. En un comunicado dijo que el promotor Carlos Hurtado no es la mano que mece la cuna y que no impuso en el timón a Luis Fernando Tena. La realidad es que el Guadalajara es un caos y el Flaco Tena tuvo una desastrosa presentación el sábado por la noche; terminó goleado por el acérrimo rival, con dos jugadores menos y un latente castigo para el Pollo Briseño.

Tomás Boy libró una batalla en vano al frente del Guadalajara, su máximo pecado fue hablar demasiado sin respaldar sus palabras en la cancha. Más sincero fue cuando desde los micrófonos de Espn, en el rol de comentarista, señaló hace unos meses: Es muy difícil cambiarle la mentalidad a un equipo perdedor. El Guadalajara viene de 16 derrotas en un año ¡es un perdedor!, nos guste o no ... El Jefe pasó sin dejar huella.

En el umbral aguarda el primer fracaso de Amaury. El Rebaño está en el sitio 16 y luce casi imposible que se cuele a la liguilla. La afición rojiblanca está dolida, mientras la americanista es la otra cara de la moneda a pesar de los errores de Guillermo Ochoa, incluido un escupitajo que niega, y la inconsistencia de Gio dos Santos, baja por seis semanas. El optimismo de los amarillos radica en elementos como Sebastián Córdova.