Rosario no puede aceptar que muy cerca del ocaso de su vida … política, ésta la haya tratado con generosidad desmedida. No es capaz de decir, a la manera de Nervo: Vida nada me debes, vida nada te debo, vida estamos en paz . Se lo impide su egolatría, su desaforada, patológica autoestima que le obnubila la razón y la hace sentirse la suma de todas las Rosarios prominentes: Rosario Castellanos, Rosario Green y Rosario de la Peña, más conocida como Rosario la de Acuña (aunque jamás haya sido de él). En este paralelismo hay un pequeño inconveniente: los cercanos a R. de la Peña eran, entre otros, Manuel M. Flores, Agustín F. Cuenca, José Martí e Ignacio Ramírez, El Nigromante. ¿Cómo diablos le hacemos para que se comparen mínimamente con estos HOMBRES los nombres de Ramón Sosamontes o Emilio Zebadúa?

La señora Robles, en su enfermiza y alucinada mente, piensa que ella es heredera de Juana Rosario de Arco, de Rosario Margaret Thatcher, de Rosario Simone de Beauvoir, de Rosario María Solomea Sklodowsja Curie, o de Rosario Rosita Luxemburgo.

Pero bueno, ya quedamos en que, por economía procesal, para entender a doña RR, uniremos los misterios gozosos, luminosos, gloriosos de doña RR, en un solo archivo, y, apartaremos los dolorosos en otro, solito. Veamos.

Misterios gloriosos, luminosos y gozosos del rosario personal de doña RR:

Participación activa y destacada en las luchas sindicales en la UNAM. En virtud de su activismo y cualidades innegables de liderazgo, desde un principio ocupó cargos directivos. Fundadora del PRD, en 1989, inició de inmediato su ingreso a la nomenclatura partidaria.

Diputada Federal en la LVl Legislatura. Secretaria General del gobierno presidido por Cuauhtémoc Cárdenas. Primera jefa de Gobierno al cubrir el interinato del candidato Cárdenas a la Presidencia.

Presidenta del PRD.

Dada la increíble habilidad de la señora RR para jugar carambola, no de tres, sino de múltiples bandas, renuncia al PRD, al que ya se había encargado de pulverizar (por ambición, torpeza, por debilidad ante las feromonas argentinas o por encargo, no precisamente honorífico), y se integra al equipo de campaña del candidato Peña Nieto; sí, éste, este ex presidente que ahora le llama diariamente para ratificarle que no debe preocuparse por el futuro aunque, por ahora, más vale que se ocupe en adaptar su rollo tradicional de chaira actoral (a la manera de la exitosa empresaria Xóchitl Gálvez), a la cruda realidad de sus actuales roommates.

En este correr del tiempo no sé dónde incrustar otros dos misterios, y de los buenos: su matrimonio y su maternidad. Con todo el respeto que la vida privada de toda persona merece, mencionaré algunos datos del dominio público, tan sólo como referencias ilustrativas de las opiniones que al respecto compartiremos. Y nos faltan, también, dos que tres misterios dolorosos. En honor al santo patriarca Job, tengamos paciencia.

Twitter: @ortiztejeda

ortiz_tejeda@hotmail.com