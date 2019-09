Jua Pablo Duch

Lunes 30 de septiembre de 2019

Moscú. Cerca de 25 mil personas, en su mayoría jóvenes, que asistieron este lluvioso domingo a un mitin permitido por la alcaldía de Moscú y que concluyó sin detenciones ni incidentes, exigieron la libertad de los presos políticos , como denominan a quienes ya recibieron condenas o aún esperan ser sometidos a juicio, ya sea en la cárcel o bajo arresto domiciliario, por participar en las manifestaciones de protesta no autorizadas de este verano.

Al dirigirse a los congregados, que coreaban ¡Libertad! , ¡ Rusia será libre! y otras consignas, el líder opositor Aleksei Navalny, diputados y políticos contrarios al Kremlin, así como cuatro ex detenidos ya exonerados de toda culpa y dos grupos musicales que prefirieron aportar algunas canciones de protesta, entre otros oradores, demandaron poner fin a la injusta persecución de los inconformes.

El Comité de Instrucción de Rusia seleccionó a 17 opositores que, de modo aleatorio y como escarmiento para los demás, acabarían imputados por intervenir en disturbios masivos que existieron sólo en la imaginación del alcalde de Moscú, Serguei Sobianin.

Connotados juristas demostraron que en las manifestaciones no autorizadas del verano no hubo ningún indicio de disturbio masivo (agresiones a policías, negocios vandalizados, coches quemados, etcétera), por lo cual los cargos presentados carecían de fundamento legal. Las autoridades no tuvieron más remedio que poner en libertad a cuatro detenidos y modificaron las acusaciones contra los 13 restantes.

Este mitin tuvo lugar la víspera de que una corte de instancia superior dictamine acerca del recurso de apelación del joven actor Pavel Ustinov, condenado a tres años y medio de cárcel por un delito que no cometió (dislocar el hombro de un miembro de la Guardia Nacional que se cayó durante su detención), lo que provocó un amplio movimiento de solidaridad iniciado hace unos días por sus colegas del teatro con plantones individuales y carteles reivindicativos frente a la sede de la oficina de la presidencia rusa que continúan a la fecha.