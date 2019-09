Mariana Chávez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 30 de septiembre de 2019, p. 27

Querétaro, Qro., El alcalde panista del municipio de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, declaró que no quiere llegar a un litigio con su correligionario Diego Fernández de Cevallos y buscará llegar a un acuerdo para recuperar algo del adeudo de 946 millones de pesos por impuesto predial correspondiente a su rancho Villas del Estanco, que no ha pagado durante 26 años; sin embargo, dijo que en caso de tener que llegar a tribunales, espero que sí le ganemos esta .

El pasado miércoles, Ochoa Valencia informó que Fernández de Cevallos no paga desde 1993 el impuesto predial de su rancho de 220 hectáreas, más multas y recargos. Dijo que el ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) fue notificado constantemente del adeudo, pero no respondió ni siquiera al iniciarse un procedimiento de embargo con notificaciones en estrados y edictos.

El edil advirtió que lo único que falta para que la autoridad municipal se adjudique la propiedad es realizar el registro formal. En respuesta, el ex senador panista buscó el viernes un acercamiento con el ayuntamiento de Colón.

Ayer, al concluir el quinto Informe del gobernador panista Francisco Domínguez Servién en la sede del Congreso local, Alejandro Ochoa manifestó que acordó con Fernández de Cevallos negociar para evitar un juicio.

Explicó que, como todo ciudadano, Diego Fernández puede beneficiarse de una campaña permanente del ayuntamiento de Colón, con la cual se condona ciento por ciento de las multas y recargos del predial si se paga la deuda base entre los meses de octubre y diciembre.