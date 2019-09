“Pocos días después, Etchecolatz recibió prisión domiciliara, y como la residencia que eligió para vivir está a 20 minutos de mi casa, hicimos varios escraches –manifestación lúdica para señalar un lugar o a un responsable de delitos de lesa humanidad y genocidio–. Este momento se sumó al documental.”

Eduardo Nachman, quien ha militado en H.I.J.O.S Capital y Mar del Plata, la agrupación Familiares y el grupo de apoyo de Madres de Plaza de Mayo–, define a su padre como un tipo creativo y con mucha capacidad de producción. Un trabajador, un militante de la cultura. A cada obra que presentaba y que no tenía tono político, él se lo daba. Llevó el teatro a todos lados. Iba a los barrios, escenificaba las obras en la calle o en el acoplado de un camión. De la misma forma hizo conciertos y cine .

Memoria colectiva

Para Eduardo Nachman en la resignificación de la dictadura, las manifestaciones humanas también pasan por el arte. Las personas las expresan de diferentes maneras: actuando, bailando, cantando, pintando o tomando fotografías. Lo importante es colectivizar esa memoria y darle un sentido.

He compartido la película no sólo en Mar del Plata, donde mi papá era conocido, sino en Buenos Aires y muchos otros lugares de Argentina donde no lo conocían, pero había referencias locales. Después viajé a Uruguay, Colombia, España, Italia, Suiza y México, donde la gente es ajena a nuestra dictadura; sin embargo, hay algo que no es ajeno, por lo menos para muchos países de América Latina: la desaparición forzada de personas .