Lunes 30 de septiembre de 2019, p. a13

Los hijos de José José y Anel Noreña, José Joel y Marysol, se trasladaron la madrugada de este domingo a Miami para velar los restos de su padre, quien falleció este sábado a los 71 años en el Hospital Homestead, en el sur de Florida.

Sin embargo, cuando llegaron a la funeraria donde supuestamente estaba el cuerpo del cantante, la persona responsable les informó que en ninguno de los tres velatorios se tenía registrado al intérprete de El amor acaba, informó Notimex.

Acompañado también por Laura Núñez, ex publicista de temas que dieron fama al intérprete, como El triste, Payaso y Almohada, José Joel declaró: vamos a ver qué es lo que pasa; vamos a entrar a ver qué nos dicen, la información está a cuenta gotas. México es el lugar donde José José debe estar, no entiendo por qué estamos viviendo esto, no estamos peleando el dinero ni la herencia, no nos interesa. Queríamos verlo, esta niña (Sarita Sosa) ha hecho las cosas así. A mí se me fue no solamente el artista, también mi papá; hace un año que no lo veo, nos quedamos con su música, con su recuerdo .

Los hijos de José José dejaron de tener contacto con su padre luego de que Sara, hija menor del cantante, lo trasladó del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán a un hospital privado de Miami, Estados Unidos, para que continuara su rehabilitación, tras haber sido operado de un tumor cancerígeno en el páncreas.

La decisión causó molestia tanto en los familiares y amigos del intérprete, como en sus seguidores. Sarita ha sido acusada por sus medios hermanos de haberse llevado a El príncipe de la canción sin su consentimiento. Marysol y José Joel Sosa han señalado en diversas ocasiones que desde hace más de un año no tienen noticias de su padre.

Intento por aclarar rumores