l anhelo de traspasar un muro es tan antiguo como la existencia misma de los muros. Hasta aquí es mío, hazte para allá. Los chinos, acostumbrados al amplio espacio, dieron con la más fenomenal muralla defensiva. Ni los romanos, tan previsores, idearían algo así de pretencioso, aunque en murallas intentaron lo suyo mientras dejaban atrás el complejo provinciano del Rubicón y se internaban en las Galias, Britania y la Iberia muy extraña, temible la Germania, válganos los dioses, estos romanos que por paranoia no paraban.

Hay muros ornamentales o socialmente útiles, pero cuando son antipáticos, temibles o bien oprobiosos, no hay nada más odiado que un muro que separa, que cercena, que prohíbe. ¿Qué son las fronteras si no un capricho, inestable por lo demás, de la familia humana? Los muros de un monasterio medieval y los de una iglesia agustina en tierras indias de la temprana Nueva España no tienen el mismo significado. Los monasterios se protegían de las invasiones de magiares y otros bárbaros. Los misioneros católicos novohispanos, fortificados, eran cabeza de playa, la punta de lanza de la colonización total: cuerpos, almas y territorios. La cruz y la espada que dijera Chesterton.