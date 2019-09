Laura Gómez Flores, Sandra Hernández García y Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Lunes 30 de septiembre de 2019, p. 29

El Gobierno de la Ciudad de México aplicará un protocolo de seguimiento y actuación en la marcha del 2 de octubre, con el fin de priorizar la seguridad de manifestantes y actuar de manera inmediata en caso de actos de vandalismo, e inclusive de violencia, sin incurrir en acciones represivas.

Ante las críticas por las afectaciones causadas al mobiliario urbano y comercios, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió el proceder de los policías durante la manifestación en favor del aborto del pasado sábado, pues se evitaron daños mayores.

Señaló que no hay justificación para causar destrozos ya que la interrupción legal del embarazo se realiza desde hace 10 años en la Ciudad de México, porque no se está dañando al gobierno sino a la ciudadanía , aunque, reconoció, no hubo detenidos.

Los efectivos realizaron una acción preventiva importante que evitó que los daños a terceras personas fueran mayores, y se mantiene diálogo con el Comité del 68 y estudiantes que participarán en la marcha en conmemoración por la matanza de Tlatelolco.

El objetivo es que haya presencia policiaca para proteger a los contingentes sin que haya una acción represiva, sin caer en provocaciones para generar mucha mayor violencia, pero al mismo tiempo no ser permisivos de muchas acciones que se están tomando , precisó.