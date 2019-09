Arturo Sánchez Jiménez

Domingo 29 de septiembre de 2019, p. 30

Aproximadamente la tercera parte de la población mundial sufrirá algún trastorno mental en un momento de su vida, principalmente ansiedad y depresión, y sus costos directos e indirectos representan hasta cuatro por ciento del producto interno bruto (PIB) en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con María Elena Medina Mora-Icaza, doctora honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la conferencia La crisis de la salud mental. El papel de la salud global , explicó que aunque se piensa que no hay mortalidad prematura por estas afecciones, sí la hay. Las personas con trastornos graves mueren entre 15 y 20 años antes de la esperanza de vida porque no se les atiende la comorbilidad; no hay comunicación clara entre quienes viven esta experiencia, los médicos y las instituciones. Esta situación se ha modificado con la sicología de la salud , dijo la especialista.

Añadió que que estos trastornos también significan 16 por ciento de todos los días perdidos por problemas de salud y 34 por ciento de la discapacidad. En su opinión, es necesario que la atención a la salud mental sea una prioridad.