e leído recientemente en La Jornada la siguiente expresión, en referencia a las cualidades que debería tener un dirigente de un partido político: se requiere que tenga la capacidad de ganar elecciones . Deseo reflexionar sobre el tema en las siguientes líneas.

Una elección de representantes es una acción necesaria en la democracia, pero no suficiente. Quiero decir con ello que el ciudadano, integrante del pueblo en donde reside el poder y la soberanía en último término, dará a un igual la representación en el ejercicio delegado del poder por medio de una elección. Elegirá a otra persona para que obre en su lugar. Esto es necesario porque 130 millones de mexicanos no pueden argumentar cara a cara en democracia directa para tomar cada decisión política (aunque en la base, en el barrio, en el pequeño poblado se puede institucionalizar una democracia directa que se articularía con la democracia representativa; pero ese es otro tema sobre el que no reflexiono ahora). Por ello la elección de representantes es necesaria.

Pero en el caso de un partido político (además popular y articulado a movimientos sociales) que intenta inaugurar un nuevo ejercicio del poder, contra la corrupción hecha tradición, y que procura que los principios éticos definan las exigencias normativas de la acción política, se necesita un nuevo tipo de político que sea honesto, moralmente coherente, con una ideología innovadora que sea consecuente con el noble oficio de la política y no de una política como una profesión que intenta el lucro y la realización egoísta de fines particulares excluyentes de los más vulnerables.

La pregunta que se impone entonces es: ¿elegir representantes?: sí, pero ¿dónde se encuentran esos nuevos representantes honestos, capaces, creativos? ¿Quién los ha educado, formado, entrenado en la praxis y en la teoría en la nueva manera de ejercer el poder como servicio y no como dominación, corrupción o profesión para enriquecerse? ¿No será que el partido político es una condición (necesaria, pero no suficiente) no sólo para ganar las elecciones (constituyéndose en una burocracia que rápidamente se corrompe), sino para formar posibles candidatos a representantes de ciudadanos, ética y políticamente capaces. Sólo en este caso se cumple la condición necesaria y suficiente . En este caso el partido político no es sólo ni primeramente una maquinaria electoral, sino una comunidad ético-política de ciudadanos aptos para gobernar delegadamente con poder obediencial al servicio de un pueblo.