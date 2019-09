Además, la indagatoria únicamente considera homicidio calificado, pero no los delitos de tortura y desaparición forzada, pese a que hay elementos suficientes. Están simulando un acto de justicia y no estamos conformes con eso. Nos dicen que van a hacer una investigación trasparente y que se actuará hasta las últimas consecuencias, pero no nos gusta nada que la sede de la fiscalía no va a estar en Nuevo Laredo, sino en Ciudad Victoria, y al trasladar allá la carpeta de investigación y todas las pruebas y evidencias, pueden alterarlas, desaparecerlas o manipularlas , enfatizó.

Lamentó que el gobierno federal no haya querido atraer el caso, pese a que así lo pidieron los familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e incluso legisladores de Morena, pues no quiso incomodar al Ejército , cuyos elementos habrían participado en el resguardo de una escena del crimen a sabiendas de que fue alterada.