Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 29 de septiembre de 2019, p. 8

En la disputa por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) –cuyos bienes tienen un valor multimillonario–, dos de las partes en conflicto se acusaron de corrupción y malos manejos y de provocar el enfrentamiento del viernes pasado frente al local sindical. Martín Esparza, actual secretario general, señaló que dará a conocer el negro historial de Jorge Sánchez, quien está al frente de una fracción que pretende quitarle el control del organismo gremial.

En un video, Esparza mencionó a Sánchez entre quienes estuvieron detrás de los actos violentos en Insurgentes 94. Sostuvo que desde algunas dependencias del gobierno, la Cámara de Diputados y hasta de Senadores se alimenta a quienes pretenden ahora apoderarse del sindicato.

Recordó que el SME mantuvo su registro nacional debido a la lucha de los 17 mil 695 electricistas que no se amedrentaron ante la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, no aceptaron las liquidaciones y lucharon por más de 10 años. Se buscó ayer al dirigente para que ampliara su exposición, pero no fue posible encontrarlo.

En entrevista, Jorge Sánchez, quien estuvo al frente del comité central del SME de 1987 a 1993, aclaró que no tuvo nada que ver con el enfrentamiento, ya que quienes lo apoyan sólo estuvieron el viernes por la mañana en el Zócalo y no actuaron ni van a actuar en forma violenta.

Sánchez, quien tiene más de 20 años jubilado, aseguró que Esparza no tiene el respaldo de los trabajadores, pues en 2009 perdió la elección, pero Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto lo apoyaron con diversas tomas de nota.