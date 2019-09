Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada

Domingo 29 de septiembre de 2019, p. 7

Valle De Allende, Chih., En medio de la discusión del presupuesto para el próximo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que vamos bien, no tenemos déficit; es decir, no tenemos faltantes, no estamos gastando más de lo que ingresa, pero los ingresos son suficientes para cumplir con nuestros compromisos de apoyar al pueblo y que el gobierno le dé preferencia a la gente humilde”. Expresó que se acabó el bandidaje oficial y calculó que con el combate a la corrupción este año se ahorrarán como 500 mil millones de pesos.

Todo lo que sea iba por el caño dela corrupción, ahora se destina a atender las necesidades del pueblo, así es lo que estamos haciendo. Calculamos que nos vamos a ahorrar este año como 500 mil millones de pesos porque no tenían llenadera, robaban mucho, entonces ya se acabó el bandidaje oficial y ya no va a haber corrupción , afirmó en Guachochi.

Tras visitar el hospital rural de este municipio, indicó que si hacen una transa grande es porque el presidente lo permitió; es lo mismo en los estados: si hay un negocio jugoso es porque lo permite el gobernador, nada de que no se enteró .