▲ De acuerdo con Roberto Ortiz, si no se invierte en reciclar ahora, en unos años tendremos que importar tecnología para hacerlo. Foto Gabriela Fonseca

Explicó que el PET es reciclado y convertido en pellets (bloques muy pequeños) que son materia prima. Las bolsas de plástico y los popotes se convierten en manguera de uso rural que podría distribuirse a muy bajo costo a tlapalerías o directamente a agricultores. De los neumáticos pueden sacarse 101 subproductos entre los que hay acero de alta calidad que no se produce en México, impermeabilizantes, antiderrapantes y estabilizantes para la construcción de carreteras que servirían para ahorrar cemento.

Un relleno sanitario debe ser un sistema en que la basura se separa para volverla materia prima y la orgánica se sepulta para producir composta y biogas. Si no funciona así, sólo se tienen cientos de toneladas de materia enterrada sin valor.

En los 60 todavía había mucho cobre y aluminio de desecho. Hoy ni una pieza de es-tos metales llega a la basura mu-nicipal porque tiene valor en el mercado. Somos el segundo país con mayor cantidad de reciclaje de PET en Latinoamérica, pero las plantas y centros de acopio no son suficientes para abrir el mercado en zonas con población media y baja. Se ha monopolizado el negocio. Eso impide que más PET se reintegre al proceso productivo y termina enterrado con la basura o en las riberas de lagos y costas , agregó Ortiz.

Ortiz explica que residuos y desechos son parte de un proceso pero no de un producto final vendible, de ahí la importancia manejarlos de forma separada, para que no pierdan su potencial de reciclaje y reuso. La finalidad es que se conviertan en materia prima. Entre más valor se dé a un residuo o desecho, menos basura habrá , indicó.

Cuando hablan de dejar de usar plástico, me pregunto si saben lo que dicen y mencionó que tan sólo en el área de medicina y hospitales es necesario para hacer prótesis y jeringas.

Imponer prohibiciones por ideología en vez de acentuar la responsabilidad del usuario y las autoridades para la recolección, acopio y posterior reciclado del plástico y otros materiales no nos lleva a una solución sustentable, pues se están solapando las acciones que provocan lo que queremos solucionar. Prohibir el uso del plástico en bolsas y popotes impide la oportunidad de crear opciones que generen empleo y sustentabilidad , afirmó el ingeniero ambiental y oceanólogo Roberto Ortiz.

Asimismo, el unicel se usa en la construcción; por su perdurabilidad se coloca entre las paredes como aislante de ruido, de temperatura y para evitar la humedad.

Todo esto es posible mediante tecnología ya existente y un diseño de ingeniería.

Sobre el plástico en el mar, señaló que los municipios costeros no cumplen legislaciones sobre contaminación y aguas residuales al no obligar a puertos, hoteles e industrias a cumplir la ley y no tener un sistema correcto de limpieza de playas . Recordó que toda basura en un cuerpo de agua llegará al mar; Por ello, en Australia se instalan redes al final de los tubos de drenaje que desembocan en el océano para retener los desperdicios.

Recordó que el vidrio no es menos contaminante que el plástico. Las refresqueras decidieron cambiar el vidrio por PET porque pesar mucho los envases, recogerlos y lavarlos causaba mucho gasto de agua y combustible y su reciclado es más complicado que el del plástico.

En Alemania y otros países se producen energéticos tipo petróleo. Los plásticos pueden generar energía. Quemarlos contamina mucho, pero para eso existe ingeniería ambiental: para encontrar formas de impedirlo. No hay excusas para que una empresa contamine , aseveró.

Hay desechos, dijo, cuyo reciclaje es complicado, como pañales y tetrapak, pero no es viable prohibir-los porque son necesarios. El resultado de prohibir los plásticos hoy es que no vamos a adoptar la tecnología de reciclaje y en 10 años se la vamos a estar comprando a Alemania, China o Estados Unidos. Se están cerrando puertas de desarrollo .

Para ser congruentes en el intento de aminorar el impacto ambiental, habría que prohibir también los aparatos electrónicos pues contaminan el agua, el aire, la tierra y son peligrosos. Afirmó que si hay suficientes botes de basura, se explica la importancia de la separación, y se vé cómo los desperdicios separados son aprovechados, la población responde y se solidariza.

En México, lo complicado del reciclaje es la recolección. Las autoridades no se hacen responsables, dejan llegar todo a tiraderos y no permiten que otros solucionen.

La separación doméstica va a funcionar cuando se tenga bien estipulado el fin último de los residuos y se dé información a la ciudadanía. Cuando los usuarios vean que desde la recolección la finalidad es mantener separados los residuos y sepan la ruta de los residuos hasta el reciclado final, entonces la población se identificará con el programa , dijo.

Mucha gente vive de recolectar cartón, periódico, latas, PET, vidrio, pero se requiere más. El problema es que todo se vuelve mafia o monopolio. Estos espacios deben tener protección del gobierno para que los residuos lleguen a donde deben recalcó.

Se puede pedir o permitir a empresas que pongan sus plantas recicladoras en los rellenos sanitarios lo que crearía empleos, generaría impuestos y, sobre todo, un cambio de percepción en la gente.