Explicó que el hecho de que no haya una ley nacional impide abordar el problema de manera más adecuada y los industriales lo resienten porque deben cumplir con diversas legislaciones estatales, y así no es fácil hacer negocios. Ellos mismos en los foros hablaron que quieren tener certidumbre y un marco legal más o menos homogéneo .

Añadió que las islas de plástico y basura, que se crean por efecto de las corrientes marinas son preocupantes, pero lo es aún mayor, el plástico que está abajo, el plástico está en toda la columna de agua, no solo en la superficie .

Hay que recordar que el plástico no se biodegrada, sólo se rompe en pedacitos cada vez más pequeños, hasta generar los microplásticos, los cuales entran en la cadena alimenticia. Además, éstos actúan como imán de plomo y cadmio que se adhieren a esos diminutos pedazos de plástico .

El especialista subrayó que para abordar el tema se requiere de una ley que ataje el problema en su origen, que es la producción , y añadió que los primeros que se deben prohibir son los plásticos de sólo un uso, que son innecesarios y para muchos de los cuales ya hay alternativas viables y económicamente asequibles .

Acotó que una ley moderna debería dividir el plástico en categorías , los que deben eliminarse en primera instancia, que son los de un solo uso y los demás, como los de la industria alimenticia, los que no podrán dejar de usarse de golpe , y hay otra categoría que son aquellos que se usan en la industria médica, que son muy necesarios, y van a tener que estar con nosotros por más tiempo .

Sostuvo que la industria del plástico considera que tiene un producto indispensable, y que ha sido eterno en nuestras vidas, y no es cierto, porque no siempre fue así , ya que hace más de seis décadas no se utilizaba el plástico. Hay que reducir su impacto, pero el problema es que es tan ligero, fácil de hacer, barato y cómodo, pero no podemos valorar la comodidad por encima del futuro del planeta”.

Respecto a cuánto plástico hay en el mar, se sabe que para 2015 se habían producido cerca de 8 mil 300 millones de toneladas de plástico en el mundo, de las cuales, alrededor de 6 mil 300 millones se habían convertido en basura. De toda esa basura, cerca de nueve por ciento se recicló, 12 por ciento fue incinerado y 79 por ciento terminó en basureros o en el mar.