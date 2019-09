De los estados de México, Hidalgo y Morelos arriba el mayor número de mujeres a la capital para su atención, comentó la funcionaria y agregó que la interrupción se hace básicamente por medicamentos.

En su intervención, Ramírez recordó que en 2005 las argentinas iniciaron la lucha a favor de la interrupción, con lo que festejó la suma de mujeres en la capital que suma a muchos países de Latinoamérica. Sigamos sumando a esta Marea Verde, lo hacemos desde una ciudad, que como ya dijimos esto es un derecho, no es dádiva, no es una acción, no es una ocurrencia de acción de gobierno, esto es un derecho .

La ombudsperson y las titulares de las secretarías de Salud, de Educación, y del Instituto de las Mujeres, así como legisladoras, respaldaron la recién aprobada reforma que despenaliza el aborto en Oaxaca y adelantaron que apoyarán a los legisladores de Hidalgo que discutirán ese tema.