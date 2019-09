Carolina Gómez Mena

Enviada

Periódico La Jornada

Sábado 28 de septiembre de 2019, p. 30

León, Guanajuato., En vísperas del Día Nacional del Maíz, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) aseguró que la Ley Federal para Fomento y Protección del Maíz Nativo, cuyo dictamen se aprobó en el Senado, es una amenaza para el cultivo de los maíces híbridos y hace retroceder al país casi un siglo.

En el Foro Global Agroalimentario 2019, Bosco de la Vega Valladolid, presidente del CNA expuso que “vimos con preocupación el pasado martes que se avaló un proyecto de ley en el Senado, que si bien tiene el loable objetivo de proteger al maíz nativo mexicano, tiene importantes carencias que pueden representar trabas para la producción comercial del principal cultivo que tenemos en el país.

Lamentamos que se haya privilegiado una aprobación rápida, en lugar del diálogo franco y abierto para asegurar que se cumpla con el fin de preservar las tradiciones y la biodiversidad, sin poner en riesgo la capacidad de alcanzar la seguridad alimentaria nacional .

El agroempresario representate en la CNA consideró que la iniciativa del maíz nos lleva 80 años atrás; quieren que usemos pura semilla criolla y quieren quitarnos los maíces híbridos y añadió que de-bido a los bajos rendimientos del grano nativo no se logrará la autosuficiencia en el rubro.

“Pasamos a los pabellones, y estaba un productor muy orgulloso porque cosecha 14 toneladas, y en Jalisco están produciendo 16, por hectárea, pero son semillas híbridas. Si nos vamos a maíces criollos, son granos ancestrales que son una reserva del país, pero en términos comerciales que los siembren quien quiera, y si hay gente que quiere comer tortillas moradas –yo como porque me gustan– pero no puedo vivir de ellas porque me da 2.3 toneladas por hectárea. Si tú no produces arriba de 12 o 15 toneladas, estás fuera de mercado”.