En conferencia de prensa señaló que no se detuvo ni se reprimió a los encapuchados para no caer en provocaciones ni hacerles el caldo gordo . Subrayó que el jueves hubo excesos de quienes se hacen llamar anarquistas o rebeldes, aunque sus acciones nada tienen que ver con el movimiento de izquierda o progresista, sino con el conservadurismo. “Dicen algunos –y respeto, desde luego, ese punto de vista– que son anarquistas. No, el anarquismo es un movimiento muy profundo en ideales, productivo, propositivo; no es anarquismo lo de ayer”.

En otros temas, informó que responderá por escrito a los requerimientos del Instituto Nacional Electoral derivados de una denuncia del Partido de la Revolución Democrática por el presunto uso de recursos públicos para promover la imagen del jefe del Ejecutivo.

Criticó a los consejeros electorales porque ahora andan de paladines de la democracia, pero se hicieron de la vista gorda cuando en anteriores sexenios se utilizaron programas sociales con fines electorales .

Asimismo, expresó que su gobierno no ha declarado la guerra al crimen, como ocurrió en administraciones anteriores con la consiguiente muerte de muchos uniformados y civiles. Manifestó su pesar por el asesinato de tres militares originarios de Veracruz emboscados el jueves en la sierra de Guerrero.

Comentó que se evitan los enfrentamientos y cada vez hay más trabajo de inteligencia para, entre otras cosas, cuidar al personal militar, marinos y todos los cuerpos de seguridad. No queremos la guerra, no declaramos la guerra; en el tiempo que llevamos son pocos los elementos que han perdido la vida. También se protege a los civiles, se respetan los derechos humanos: no hay razias, no hay masacres, no hay exterminio , sostuvo.

El presidente ofreció ayer una conferencia matutina inusualmente corta (45 minutos) porque debía salir hacia el aeropuerto para iniciar una gira por Coahuila y Chihuahua.