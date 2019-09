Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada

Sábado 28 de septiembre de 2019, p. 8

Matamoros, Coah., Si por casos de corrupción hay denuncias en curso que se resuelvan para que no haya impunidad porque no vamos a ser tapadera de nadie , pero nosotros no las iniciaremos, porque tendríamos que juzgar primero a los de arriba; nada de estar agarrando chivos expiatorios, tendríamos que juzgar o poner en manos de jueces a los ex mandatarios Salinas, Zedillo, Fox y Peña Nieto , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, tras recorrer ayer el hospital rural de esta ciudad, el mandatario comentó que optó por darle vuelta a la hoja y ver hacia adelante, en lugar de presentar denuncias para castigar a corruptos porque no es su fuerte la venganza. Luego de analizarlo dije no, vamos hacia delante, no me voy a quedar anclado, porque si me pongo a juzgar no me van a alcanzar las cárceles ni los juzgados .