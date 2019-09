Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 28 de septiembre de 2019, p. 6

El repunte de México de casi 40 unidades en el Barómetro Global de la Corrupción 2019 para América Latina debe leerse como una muestra de confianza de la gente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero para mantener dicho aval ciudadano, es necesario que la Secretaría de la Función Pública (SFP) haga un buen trabajo en la lucha contra los actos deshonestos y vaya por más de lo que ha logrado hasta ahora.

Así lo afirmó la titular de dicha dependencia, Irma Eréndira Sandoval, quien destacó que la mejoría del país en la percepción ciudadana sobre el combate contra la corrupción es un salto histórico basado en datos objetivos, que no fueron recabados por una organización que tenga afinidad ideológica con el gobierno de la llamada cuarta transformación.

En entrevista con La Jornada, Sandoval analizó cuáles son los elementos que incidieron en el alza de México en la mencionada lista –elaborada por Transparencia Internacional (TI)–, pero también se refirió a temas como la investigación de la SFP en los casos de Manuel Bartlett y Rosario Robles y las declaraciones de inexistencia de información en el actual gobierno.

–¿Cómo interpretan el repunte deMéxico en el Barómetro Global de la Corrupción 2019?

– A mí me parece excepcional el salto olímpico de México al subir casi 40 puntos, de 24 por ciento (de los ciudadanos que aprobaban la lucha anticorrupción en el gobierno pasado) a 61 por ciento (en el actual), pero es más pronunciado si lo comparamos con 2006, que estaba en 9 por ciento. Ningún país antes había experimentado una subida histórica tan impactante y esos no son cifras de la 4T , de la Función Pública o de aliados ideológicos, y eso es muy importante. Son datos objetivos y tengo fuentes que me confirman que las personas de TI no daban crédito porque no veían a México como un análisis importante, pero ahora es el epítome de que en verdad se puede hacer un cambio así.

–¿Qué elementos tuvieron que ver para esa alza?

–En primer lugar, la confianza que tiene la ciudadanía en el gobierno de López Obrador por su liderazgo político de opositor y de una persona íntegra, además de que sus compromisos ya se materializan al comenzar a operarse los programas sociales.

Ha habido mucho golpeteo mediático, muy concentrado en las redes sociales y los espacios urbanos, pero si vas al terreno y hablas con la gente, todos están muy contentos con que ahora sí están viendo sus apoyos, sus becas, su acceso a la justicia de forma más directa, y eso se ve reflejado en la confianza que hoy los ciudadanos le tienen al gobierno.

–¿Los anuncios de inhabilitaciones y multas a funcionarios y empresas también incidieron?

–Evidentemente, creo que el porcentaje de connacionales que considera que el gobierno está haciendo un buen trabajo en la lucha contra la corrupción tiene que ver en primer lugar con la labor de la SFP. Mi equipo ahora sí asigna responsabilidades, sí vigila mediante auditorías.

“Desde los primeros días que llegamos, transparentamos la nómina, los pagos de comunicación social, las licitaciones, consolidamos las compras, democratizamos las tecnologías. Entonces obviamente estos resultados también –sin falsa modestia– tienen que ver con la nueva Función Pública”.