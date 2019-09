El presidente Donald Trump señaló el jueves en la base militar de Maryland que “no se hace nada, excepto cuando lo hago yo. Estoy usando a México para proteger nuestra frontera, porque los demócratas no cambian las políticas de asilo… Y quiero agradecer a México: tiene 27 mil soldados. Piensen qué mal está eso, que estemos usando a México porque los demócratas no arreglan nuestro sistema ­migratorio”.

Durante la conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el mandatario expresó en principio que no se confrontará y movió el dedo índice en señal de negación. Lo que diga mi dedito , indicó, pero en seguida precisó que no tiene problema de conciencia.

Al comentarle que hay a quienes preocupa el tono del presidente estadunidense, López Obrador respondió que no hay razón para ello, porque nosotros, sin balandronadas, sin exageraciones, representamos con dignidad a nuestro país y no tenemos nada de qué avergonzarnos, se defiende la soberanía de México .

Al mismo tiempo, reiteró, no queremos confrontación. Tenemos la mano franca, abierta, tendida a todos los gobiernos del mundo y abrazamos a todos los pueblos del mundo; de manera especial nos interesa una buena relación con Estados Unidos, una buena vecindad y buscamos que haya cooperación para el desarrollo y respeto mutuo .