omo los antiguos griegos, los primeros mexicanos también desarrollaron ideales complejos y exquisitos sobre educación. “Tal vez no exista modo mejor de conocer una cultura –afirma Miguel León- Portilla– que estudiando el concepto que alcanzó acerca de la educación”. Así, en su obra magistral Paideia: los ideales de la cultura griega, el historiador y filólogo alemán Werner Jaeger aborda la historia y evolución de la cultura griega mediante una amplia investigación de la paideia, concepto griego de educación. “La educación es –escribió Jaeger— la expresión de una voluntad altísima mediante la cual cada grupo humano esculpe su destino”.

Hoy que la segunda mal llamada reforma educativa hunde al sistema educativo en contradicciones y extravío de valores es al menos reconfortable pensar en los ideales de antiguos mexicanos que las investigaciones de Miguel León-Portilla ponen a nuestro alcance. ( Toltecáyotl, FCE).